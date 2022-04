"Biscay va a ser el sucesor de Gallardo": un ex compañero lo propuso para continuar en River

Aunque los hinchas no lo quieran admitir de ninguna forma, este 2022 podría ser el último año de Marcelo Gallardo como entrenador de River, al menos en este ciclo, y es por eso que puertas adentro comienzan a surgir algunos nombres para reemplazar al mejor entrenador de la historia del club como corresponde.

Lejos de mencionar a Crespo o Medina, uno de los referentes mediáticos que tiene el fútbol argentino propuso continuar con el legado del actual cuerpo técnico que comanda al Millonario y no dudo al afirmar que "Matías va a ser un gran sucesor porque es un tipo muy pensante", haciendo referencia a Biscay.

Tomando las riendas en distintos momentos en los que Gallardo no pudo estar, por ejemplo las finales de River en Madrid ante Boca, el Turco Claudio Garcia sostuvo que Biscay tiene lo necesario para quedarse con el cargo y no solo eso sino que piensa que "lo va a proponer el propio Marcelo" mientras se preguntaba: "¿Quién conoce más a River que él?"

Esta relación que García demostró tener con el actual ayudante de Gallardo durante una charla con el podcast "90+3" que se emite por los canales oficiales de la Conmebol Libertadores nació entre 1996 y 1998 cuando Biscay y el Turco compartieron plantel en Huracán.

Finalmente, y luego de acotar que “Gallardo tiene la suerte de tener a Matías Biscay”, el actual panelista de TV se enfocó en elogiar al Muñeco:" fue un gran jugador, pero como técnico fue mucho más...él no estaba en la bandera de los ídolos. Hoy no es solamente el ídolo: le dieron las llaves de River. Y no se equivocaron", sentenció.