Con la inminente salida de Julián Álvarez, quien podrá disputar los octavos de final de la Copa Libertadores y luego partirá hacia Inglaterra para sumarse al Manchester City, River ya busca alternativas para suplirlo. Y aunque nadie de la Comisión Directiva había dicho nada sobre Lucas Alario, la gente comenzó a pedir al 9 en las redes sociales. Ahora, Jorge Brito se encargó de contar en qué estado se encuentra la negociación.

Sin tiempo para lamentos por la partida de la Araña, el Millo debe moverse rápido para conseguir a su reemplazante. Al respecto, en diálogo con Radio La Red, Jorge Brito comenzó: "En esta semana me estuvieron preguntando todos los días por Alario...". Y continuó...

Jorge Brito y la posible llegada de Lucas Alario a River

Sin vueltas ni generando falsas expectativas, Brito fue claro en cuanto a Alario: "No hubo conversaciones y no sabemos de donde sale esto. No voy a hablar ni de nombres ni de puestos. Para nosotros es un pilar dentro de lo futbolístico la repatriación de todos esos jugadores en algún momento".

Por otra parte, el presidente comentó: "Lo que quiere Marcelo no es que quieran venir a jubilarse a River, sino que vengan en plenitud y sabiendo que vienen a pelear un puesto. Si son de Selección, aparte, tienen que hacer un esfuerzo y ceder en lo económico. No hay chances de competir en ese sentido".

"Los jugadores extrañan River cuando se van. En nuestro modelo, es importante repatriar futbolistas que quieran venir en edad de competencia y con ganas, pero Gallardo entiende cuando queremos cuidar el patrimonio del club", cerró Jorge Brito.

+Jorge Brito en Radio La Red