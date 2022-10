Pensando en lo que se viene para el cierre del año, el entrenador del Millonario deberá acomodar algunas piezas del once inicial tras la victoria ante Platense y la noticia de su adiós.

En un partido que se friccionó más de la cuenta, River tuvo que poner pierna fuerte para mantener la victoria ante Platense y eso llevó a que varios jugadores del Millonario se vayan con alguna cartulina amarilla que ahora complica a Marcelo Gallardo ya que tendrá que meter mano en el once inicial.

Pensando en que aún tiene una mínima chance de ser campeón o de jugar el Trofeo de Campeones siendo segundo en la Liga Profesional, Gallardo saldrá a buscar el partido ante Rosario Central del próximo domingo con el objetivo de despedirse de su público con una sonrisa en el rostro.

Ante este panorama, el por ahora entrenador del Millonario ya sabe que no podrá contar con la presencia de Miguel Borja y Milton Casco dentro del once inicial ya que ambos llegaron a la quinta amarilla ante el Calamar y no darán el presente en el histórico partido del domingo a las 20:30.

De esta manera, Gallardo meterá mano en el equipo y en primer lugar deberá resolver si ingresa Elías Gómez o David Martínez por el carril izquierdo. Mientras tanto, en la ofensiva jugaría Lucas Beltrán por Borja siendo acompañado por Barco, Suarez o Pablo Solari. Tres variantes que se verían en la ofensiva.

¿Emanuel Mammana se pierde el partido con Central?

Finalmente, la última duda que pasaría por la cabeza de Marcelo Gallardo de cara al partido con Rosario Central es la presencia de Emanuel Mammana. Dolorido después de un cierre durante la victoria con Platense, debió ser reemplazado por Leandro González Pirez en los últimos minutos del partido.