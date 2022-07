Las últimas horas del mundo River no fueron para nada buenas. Después de que Vélez se quedara con la serie de la CONMEBOL Libertadores, el equipo de Marcelo Gallardo perdió a Julián Álvarez y a Enzo Fernández. Sin embargo, como para que el DT tuviera una pequeña sonrisa, los dirigentes abrocharon el arribo de Miguel Borja.

En medio del mercado de pases, donde el objetivo principal de la Comisión Directiva fue sumar a un delantero, donde Matías Arezzo, Nahuel Bustos y Luis Suárez fueron opciones concretas, se conoció el nuevo destino de un futbolista que anhelaba con volver a ponerse la camiseta del Millonario. Incluso, sostuvo que volvería "caminando".

Si bien tuvo la oportunidad de ser dirigido por Gallardo, solamente fueron algunos meses. Y a pesar de que deseaba retornar, DanielVillalva arregló su contrato con Ferro Carril Oeste, por lo que jugará en la Primera Nacional. Tras una temporada en el fútbol paraguayo, donde defendió la camiseta de Guaraní, Keko quedó en libertad de acción y firmó con el elenco de Caballito.

El correntino, hace algunos meses, se mostró arrepentido por haberse marchado del Millonario, pero también afirmó sus ganas de tener revancha: "El torneo que ganamos con Ramón (Díaz) en 2014 fue en el que más cómodo me sentí durante toda mi etapa en River. Hoy en día pienso y creo que la decisión que tomé en su momento fue algo apresurada, porque todo lo que vino después del 2014 fue glorioso y quizás me podría haber quedado un año más. Pensé que era lo mejor salir de River porque me sentía ya crecido y asentado y terminé arreglando con Veracruz", afirmó en Fútbol 910. Y continuó: "Si me llaman de River voy caminando, no hay nada económico en el medio. Volver a River y tener el privilegio de que me elija Gallardo sería único. Salgo caminando de Corrientes, de verdad. Soy hincha del club, nací y crecí ahí y siento que me quedó algo pendiente, que todavía puedo dar mucho más". ¿El Muñeco lo llamará algún día?