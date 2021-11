El emotivo descargo de Pinola después de gritar campeón: "Me daban por acabado"

River es el nuevo campeón del fútbol argentino. Con una auténtica exhibición futbolística, el Millonario goleó a Racing por 4 a 0 y levantó el tan ansiado trofeo de la Liga Profesional por primera vez desde que Marcelo Gallardo conduce las riendas del equipo. El desahogo de los jugadores fue total y más de 70 mil personas fueron parte de una fiesta inolvidable en la celebración de la estrella n° 36 de La Banda.

Durante el transcurso del encuentro, con el marcador totalmente resuelto, el Muñeco decidió darle la merecida ovación a los grandes referentes de su ciclo. En primer lugar, Leonardo Ponzio salió reemplazado por Jorge Carrascal y el Monumental se rindió ante el capitán del equipo, en lo que puede ser su último partido como profesional. Luego, Gallardo mandó a la cancha a Jonatan Maidana en lugar de Robert Rojas y tuvo el reconocimiento de la gente.

Otro de los futbolistas que también están en duda para continuar en 2022 es Javier Pinola, quien fue titular en la goleada de River ante Racing y cumplió con creces. En medio de los festejos del campenato, el defensor se expresó con emoción luego de haber superado lesiones graves en el último tiempo. "Es un orgullo tremendo. Sé que muchos me daban por acabado y acá estoy, disfrutando un título más. Sé quiénes estuvieron conmigo en todo momento y cuando no jugaba me daban fuerzas para seguir", le dijo el central a TNT Sports.

A continuación, Nicolás Distasio le consultó acerca de su futuro y, a pesar de querer evadir la pregunta, Pinola le dejó un mensaje positivo a los hinchas de River. "Dejame disfrutar, pero quiero seguir jugando", sentenció. Tanto el contrato del ex Rosario Central como los de Maidana y Ponzio tienen vencimiento el 31 de diciembre y serán días de definición para los caudillos del plantel.