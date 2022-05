Un ex futbolista de River ha decidido colgar los botines a los 35 años y contó todos los motivos. Además, una gran anécdota con Marcelo Gallardo.

El ex River que anunció su retiro del fútbol: "Creo que me ganó el enojo"

A pesar de que en el imaginario popular la vida de los futbolistas es una fiesta constante, los protagonistas se encargan día a día de demostrar que sus sueldos millonarios también vienen cargados de presiones y responsabilidades. Y en este caso el encargado de declarar fue el ex River Robert Flores. Tras colgar los botines, el uruguayo confesó: "Estaba cansado del ambiente del fútbol, porque veía que los clubes pensaban más en los negocios que en los equipos. Creo que me ganó el enojo por ese lado y decidí dejar la actividad”.

En diálogo con Ovación de Uruguay, el llamado a ser el "nuevo Francescoli" contó las razones por las que decidió alejarse del deporte porfesional a los 35 años y sumó algunas anécdotas. Entre ellas, una con Marcelo Gallardo en su época de jugador de Nacional.

El ex River que anunció su retiro del fútbol y contó una gran anécdota con Gallardo

A pesar de que tiene dos cursos de DT realizados, Flores confesó que se alejará definitivamente del profesionalismo deportivo: “No hice el tercer curso porque no sentí mucha motivación para poder seguirlo porque tampoco me interesa mucho. Quiero extrañar el fútbol y vivirlo como hincha, espectador y separarme un poco para que me vuelva el amor que tenía hasta hace un tiempo”.

A la hora de hablar de Gallardo, su ex compañero en el Millonario y en Nacional de Uruguay, Flores se llenó la boca de elogios: “Era como jugar con un técnico adentro de la cancha, hablaba de la misma manera que lo hace ahora con sus futbolistas o cómo se maneja en conferencia de prensa. Veías que tenía pasta para entrenar y sabías que iba a ser muy bueno”.

