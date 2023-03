El ex Selección Argentina que la rompe en Europa y sorprendió: "Siempre soné con jugar en River"

No importa la diferencia horaria. No importa que su presente esté lejos del fútbol nuestro de cada día. Para el futbolero argento, lo primero es la pasión. Por eso es que un jugador de gran actualidad en Europa y pasado en la Selección intenta no perderse la oportunidad de seguir al River de sus amores más allá de la distancia.

Se trata de Emiliano Buendía, compañero de Dibu Martínez en el Aston Villa que ha participado de 26 de los 27 encuentros que lleva disputados su equipo en la Premier League, aportándole cuatro goles que siempre valieron tres puntos: ante Everton en dos partidos diferentes, Leeds y Tottenham.

Tal es el fanatismo del mediocampista por el Millonario que recientemente reconoció que tener la oportunidad de jugar en River ha sido el sueño de toda su vida, como para que alguien en las oficinas de Núñez vaya tomando el coraje de hacer el llamadito. "Yo soy de River, de familia. De chiquito", se confesó.

"Me gusta seguirlo, seguir todo lo que puedo del fútbol argentino. Obviamente me cuesta más verlo por la diferencia horaria.A veces con Emi charlamos de alguna cosa interesante que pueda salir. Yo sé que él es hincha de Independiente, pero no hablamos mucho de eso", agregó en relación a su compañero y compatriota.

Para el final se había guardado Emiliano Buendía la revelación que hará que más de un hincha se ilusione con verlo con la band roja: "Siempre soñé con jugar a la pelota, con jugar en River. nunca cierro las puertas. Hoy estoy acá en Europa, pero el día de mañana ya veremos", manifestó.