Mientras la Selección Argentina piensa en sus próximos dos partidos de las Eliminatorias CONMEBOL ante Chile y Colombia, Lionel Scaloni tiene un motivo para ponerse contento. Es que uno de los jugadores que hizo debutar en la ‘Albiceleste’ volvió a jugar tras un año y lo hizo con gol en su club.

Es el caso de Emiliano Buendía, quien había sufrido una rotura del ligamento cruzado y del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda en un entrenamiento con el Aston Villa de Inglaterra en agosto de 2023. Ahora, volvió con dos goles para el equipo Sub 21 de los ‘Villanos’.

Buendía supo estar con la Selección Argentina en algunas convocatorias en el ciclo de Lionel Scaloni. De hecho, llegó a debutar en un partido ante Colombia por las Eliminatorias CONMEBOL para Qatar 2022 el 1 de febrero de dicho año: fue triunfo del combinado albiceleste por 1-0 con gol de Lautaro Martínez. El futbolista de Aston Villa ingresó faltando 10 minutos, en lugar de Giovani Lo Celso.

Emiliano Buendía, en su debut en la Selección Argentina (Marcelo Endelli/Getty Images).

El delantero supo ser una de las figuras del equipo inglés, compartiendo plantel con un referente de la Selección como Emiliano Dibu Martínez. A partir de esto, Scaloni empezó a tenerlo en cuenta, sobre todo en los meses previos al Mundial de Qatar. No quedó en la lista definitiva.

En 2023 empezó a perder terreno en el once titular del equipo de Unai Emery, por lo que las chances en la Selección Argentina (ya campeona del mundo) no aparecieron. Y en agosto sufrió esta dura lesión por la que recién pudo volver un año y casi un mes después.

VIDEO: la vuelta al gol de Emiliano Buendía en el Aston Villa

Emiliano Buendía fue titular en el triunfo del Sub 21 de Aston Villa por 3-2 ante Fleetwood el pasado miércoles 3 de septiembre, un partido correspondiente a la Liga de Reservas inglesas (Torneo EFL). El argentino marcó un doblete (1-0 y 2-0), sus primeros dos goles desde su regreso a los terrenos de juego tras la dura lesión sufrida en agosto de 2023.

Uno de los goles del ex Getafe y Norwich City fue una buena volea dentro del área tras centro de Ross Barkley de un córner a los 28 minutos del primer tiempo. Doce minutos más tarde marcó tras jugada del juvenil Jamaldeen Jimoh.

El duro momento que sufrió Emiliano Buendía por la lesión de ligamentos

En enero de este año, en una entrevista para Relevo, contó sus sensaciones al momento de sufrir la lesión, la importancia de su familia en la recuperación y cómo se sintió al volver a caminar.

“La noticia la recibí en casa en los días previos al cumpleaños de mi hijo. Me llamó el doctor y me dijo que los ligamentos estaban rotos, que iba a necesitar cirugía. Lo primero que hice fue decírselo a mi mujer. De fondo estaba mi hermano, que también había sufrido esta lesión. Vi que se puso a llorar y eso, me tocó. Verlo de esa manera… Él se sentía más frustrado que yo. Eso fue, un poco, lo que me desestabilizó”, contó.

Emiliano Buendía, en la pretemporada del Aston Villa este año (IMAGO / Action Plus).

“Cuando solté la muleta fue una sensación increíble. Es como empezar de cero, como empezar a caminar cuando eres un niño. Esa sensación de volver a apoyar el pie fue algo…. Me impactó el volver a sentir otra vez peso sobre esa pierna izquierda”, admitió.

Las estadísticas de Emiliano Buendía en Aston Villa

El delantero marplatense de 27 años llegó al Aston Villa a mitad de 2021 luego del pago de 38.4 millones de euros al Norwich City. Hasta la lesión de ligamentos sufrida en agosto de 2023 jugó 78 partidos (4.566 minutos) en el club donde marcó nueve goles y brindó nueve asistencias.