A falta de una firma para que Martín Demichelis se transforme en el nuevo director técnico, en River todavía hay asuntos por resolver. Uno de ellos tiene que ver con Javier Pinola, que picaba en punta para ser ayudante de campo pero aún no está decidido a retirarse del fútbol.

Está claro que es una decisión estrictamente personal. El central aún siente ganas de jugar, pero sabe que tiene una oportunidad inmejorable en el cuerpo técnico y que su palabra, teniendo en cuenta la conexión que tiene con el plantel, pesará y mucho. Mientras tanto, otro de los futbolistas del plantel le mete presión.

“Lo jodo siempre a Pinola que si agarra en el cuerpo técnico, que me ponga y me tenga en cuenta, ja”, soltó Esequiel Barco en diálogo con Radio Mitre. Además, reconoció que “sin dudas que es difícil transformarse en un titular indiscutido, porque hay muy buenos jugadores”.

Al ex-Independiente no le faltaron palabras para Marcelo Gallardo: “Me siento en deuda con él, no le pude cumplir como él se lo merece”. “Fue un respaldo muy grande el que tuvo Gallardo conmigo en su momento cuando las cosas no me iban saliendo bien”, expresó. ¿Será su año el 2023?