River perdió de manera sorpresiva ante Tigre en los cuartos de final de la Copa de la Liga, en condición de local y por 2 a 1 con los goles de Mateo Retegui y Facundo Colidio para los victoriosos, mientras que Enzo Fernández había empatado el partido momentáneamente.

Sin embargo, la ilusión de ese empate le duró poco a River porque rápidamente llegó el gol de Colidio que sentenció el encuentro y condenó al Millonario a ver lo que resta de la Copa LPF por TV, algo impensado con el plantel que Marcelo Gallardo armó para competir por todo este semestre.

Es cierto, River también tuvo mala suerte porque intentó hasta el final llegar al gol y no lo pudo hacer. Y entre todas las jugadas con las que los locales buscaron el tanto del empate, hubo una que despertó polémica porque pudo haber sido penal según la perspectiva de algunos. En un mano a mano, Agustín Palavecino la tiró larga y le permitió al arquero Gonzalo Marinelli salir a tiempo y llegar con lo justo a la pelota, pero la caída en el área del ex Platense pareció haber sido infracción. Sin embargo, y con chequeo del VAR mediante pero sin la necesidad de que Fernando Espinoza se acerque a la pantalla, la jugada quedó descartada como penal.

Lógicamente, sobre esto le preguntaron en conferencia a Marcelo Gallardo, quien sin filtro y totalmente sincero afirmó: "Está bien que no lo haya validado. No hubo intención del arquero. Fue un acierto del árbitro. Inicialmente me pareció falta a Palavecino, pero al verlo por televisión no fue así". Y más allá de la cuestión arbitral, el entrenador de River no habló solo de aquello, sino que también indagó en lo que fue el partido.

"No creo que el rival nos haya superado. Tigre jugó bien su primer tiempo y no jugamos un buen primer tiempo, mejoramos en el segundo. No encontramos los caminos, no estábamos lúcidos para ver las posibilidades. Lo intentamos hasta el final. Es válido reconocerlo y nos toca quedar eliminados. Hay que felicitar a Tigre, estuvo en partido siempre. No estuvimos en la mejor noche y cometimos errores que pueden significar golpes anímicos importantes. Es posible que pase algo como esta noche. A dar vuelta la página y tratar de ser más regulares en lo que viene, que nos va a dar una enseñanza", resaltó. Lo cierto, es que esta derrota fue un golpazo para River y para Gallardo. A barajar y dar de nuevo.