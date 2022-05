Ausentes desde hace ya varios años, la barra brava de River comenzó hace unas semanas a tomar impulso desde las redes sociales en su intento por volver a copar las tribunas del Monumental "a todo trapo". Una intención que se vio reflejada en lo que fue la primera marcha organizada entre estos y los hinchas para la vuelta al estadio.

Con una campaña que se viralizó principalmente en Twitter, varios usuarios comenzaron a convocar a los fanáticos del Millonario a estar presentes en los ingresos del Monumental durante la noche del martes último. Evento que se llevó a cabo reuniendo a varios hinchas que le dicen basta a lo que llaman "el teatro" y que piden por el ingreso de los bombos y las banderas para que "vuelva el folklore" (sic).

Si bien no se calculó la cantidad de personas presentes en las inmediaciones del Monumental, la marcha no tuvo la convocatoria esperada. Sin embargo, esto no impidió que los presentes canten contra la decisión de la dirigencia que encabeza Jorge Brito, que viene desde la gestión anterior, de no permitir el ingreso a la barra.

¿Hace cuánto no ingresa la barra al Monumental?

Lo que debía ser una fiesta en un partido histórico en la final ante Boca en la Copa Libertadores 2018 se terminó transformando en el principio del fin para la barra de River en el Monumental. Es que tras la investigación judicial por la agresión a los jugadores del Xeneize, la directiva por entonces encabezada por Rodolfo D'Onofrio determinó implementar un plan para erradicar a estos grupos violentos.

De esta manera, en la Sivori alta del Monumental no se ven banderas ni se escuchan bombos desde el 2 de diciembre del 2018, cuando el Millonario le ganó 3-1 a Gimnasia. Sin embargo, esto no terminó con el conflicto de los líderes de los Borrachos del Tablón con la denominada "Banda del oeste", la barra disidente.

Problemas que tuvieron varios casos de violencia a lo largo de estos casi cuatro años entre los que se pueden encontrar la emboscada de la barra hacia los disidentes que evitó la policía en septiembre del 2019 en Lanús y el lanzamiento de dos bengalas nauticas de una tribuna a otra que pudo terminar en tragedia.

Durante este último hecho, el más reciente, uno de los barras que logró esquivar al control por derecho de admisión ingresó a la Sivori alta con dos bengalas que fueron disparadas hacia la Centenario Alta donde se encontraban los integrantes de la barra disidente. Una clara muestra de que el conflicto aún perdura.

La queja de los hinchas por un Monumental sin bombos

Pese a que muchos de los hinchas del Millonario que reclaman por un regreso del histórico folklore (sic) que destaca al fútbol argentino resaltan que no están a favor de los barras, la polémica entre los fanáticos está instalada, ya que al parecer una cosa viene de la mano con la otra.

Entre los que aseguran que la barra no permitiría que otros tomen el control de la fiesta en el Monumental y los que sostienen que es posible, la agenda de los hinchas del Millonario se debate en "teatro sí" o "teatro no". Quejas que se multiplican en redes sociales en donde el intercambio de ideas no afloja.

Principalmente, el enojo del socio y abonado que asiste a la cancha pasa por las canciones que se entonan sosteniendo que al no haber un sector que guíe el temario, todo se vuelve muy monótono para el hincha promedio que busca asistir a un juego y no piensa tanto en que cancion puede cantar ante los nervios que despierta un duelo definitorio.