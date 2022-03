El particular consejo de Nico González a Julián Álvarez: "A mí me pasó"

Con un presente impresionante en la Fiorentina de Italia y con la ilusión de estar presente en Qatar 2022, el argentino Nicolás González pasó por los micrófonos de Bolavip y se tomó un momento para conversar sobre la gran figura del fútbol argentino; Julián Álvarez y se animó a darle un consejo para su futuro inmediato.

Pese a que Nico considera que "yo no le puedo aconsejar nada" por que se considera un jugador joven, el extremo ofensivo surgido de Argentinos Juniors se fue a los 20 años para el Stuttgart de Alemania y conoce en primera persona lo que significa asentarse sólo en un país extranjero con una lengua diferente.

En esta línea, el actual jugador de la Viola aprovechó la charla en exclusiva con Bolavip para comentar que le dijo a Julián Álvarez: "Lo primero que tiene que hacer es aprender el inglés", relató sobre lo que conversó con la figura de River en sus ratos libres con la Selección Argentina.

Este consejo de González nace desde su propia vivencia ya que cuando el llegó a Alemania "no sabía inglés ni alemán y cuando me preguntaron si los hablaba tuve que decir que no". Una situación que sin duda aleja al jugador del resto de sus compañeros y puede perjudicar su desarrollo dentro del Manchester City.

En cuanto al momento que atraviesa el joven delantero de River, Nicolás comentó en esta charla con Bolavip que "se lo merece muchísimo" por lo demostrado durante el último tiempo y además destacó "la humildad" de Julián Álvarez y como "mantiene los piés sobre la tierra". Algo que "lo lleva a ser grande" pese a que "no se puede relajar".