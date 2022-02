En horas de la mañana, la noticia sacudió al mundo entero. Después de que se confirmaran los ataques de Rusia a Ucrania y se desatara el conflicto bélico, más de un hincha de River recordó que Jorge Carrascal se encuentra en el país que comenzó con el bombardeo.

Después de producirse su estreno en un amistoso, aunque todavía no lo hizo por los puntos, el colombiano se fue expulsado y no logró tener una buena actuación. Si bien todavía no corre peligro, desde su entorno están analizando la situación, según informó Maximiliano Grillo en TNT Sports, para determinar si podrá rescindir su contrato.

Más allá de la información y del deseo que tienen los familiares, siempre y cuando se complique la situación de vida para Carrascal, quien rompió el silencio fue el representante del jugador: "No evalúa la chance de dejar Rusia para volver a River a día de hoy", aseveró Pablo Boselli en diálogo con el periodista Gianfranco Senatori.

Además, de que el empresario negó la posibilidad de que el colombiano pegue la vuelta a Núñez, afirmó que es muy difícil poder llegar a un acuerdo con los directivos rusos para poder generar la rescisión contractual. Por ahora, Carrascal continuará en CSKA de Moscú.