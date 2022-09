El 21 de septiembre se llevará a cabo la despedida de Leonardo Ponzio, y no tendrá a un referente de Boca.

Sin duda alguna, Leonardo Ponzio se transformó en un ídolo de la modernidad en el mundo River. Después de que anunciara su retiro, donde se marchó como el futbolista más ganador de la historia del club, también confirmó que realizará su partido despedida en el Monumental.

Los fanáticos del Millonario están muy entusiasmados con poder ver la última función del León, que estuvo en los peores momentos de la institución como también en los mejores. Entre ellos, la obtención de la CONMEBOL Libertadores en Madrid, ante Boca.

A lo largo de las últimas semanas, Ponzio confirmó que el evento tendrá la presencia de los campeones de la Libertadores del año 2015, como así también estarán jugadores del plantel actual. Y como si fuera poco, el ex Newell's había invitado a un referente de Boca.

"Lo había invitado al Pato Abbondanzieri porque él me invitó a su partido despedida que hizo en Las Parejas, el club donde se inició, pero decidió no estár. Me parece lógico", afirmó Leonardo Ponzio en diálogo con ESPN.

A pesar de la amistad que posee con el ex arquero de la Selección Argentina, que fue multicampeón con Boca, Ponzio entendió el rechazo porque Abbondanzieri no quiere ser repudiado por el público de River que se haga presente en el Antonio V. Liberti, como así tampoco empañar la fiesta del ex capitán.