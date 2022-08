En River no pueden creer el desplante que le hicieron al Muñeco: "Me gustaría preguntarle a Gallardo por qué..."

Los hinchas de River están más que contentos y satisfechos con lo que fue la producción del equipo comandado por Marcelo Gallardo en la noche del sábado, donde goleó 4-1 a Newell's. A partir del triunfo, el Millonario quedó a 7 unidades del líder Atlético Tucumán, y los hinchas se empiezan a ilusionar.

Si bien Gallardo sostuvo que "el juego nos fue llevando de menor a mayor, y el primer gol nos dio seguridad y tranquilidad", también fue crítico con la falta de control en la segunda mitad: "Me hubiera gustado tener un poco más de control del juego, pero Newell's también salió a buscar un poco más y se hizo un partido de transiciones rápidas", afirmó en conferencia de prensa. Pero más allá del análisis que realizó el DT, en las últimas horas fue cuestionado.

Los hinchas de River están muy contentos, como así también preocupados, con el rendimiento que viene teniendo Emanuel Mamana. El defensor fue de menor a mayor, hoy en día es uno de los pilares indiscutidos, pero sus lesiones generan una gran incertidumbre. Y a pesar de ello, al Muñeco le cayeron con de todo porque al ex Zenit no lo utilizaba.

Tras la goleada del Millonario sobre Newell's, en su canal de YouTube, el periodista Flavio Azzaro arremetió contra el DT más ganador de la historia de la institución riverplatense: "No entendía cuando no jugaba Mammana. Había partidos que juagaba de 4 y decía 'está bien, como se lesionó el paraguayo (Robert Rojas) y con oficio rinde'", aseveró. Y luego fue más criterioso: "Me gustaría preguntarle a Gallardo por qué no lo ponía de central. Está a otro nivel del fútbol argentino", sostuvo.