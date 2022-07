Luego de lo que fue el triunfo de River sobre Gimnasia de La Plata, Marcelo Gallardo comenzó a diagramar el choque del domingo contra Aldosivi en Mar del Plata. Si bien quedó conforme con el rendimiento general del equipo, no fue de la misma manera en cuanto al nivel individual.

Más allá de que Enzo Pérez recibió el alta médica, era una gran incertidumbre su presencia ante el Tiburón. Pero en la nómina de convocados, el ex Valencia no estará porque aún no posee competencia futbolística, por lo que lo cuidarán para el duelo ante Sarmiento.

A pesar de que la ausencia del capitán es lo que más le llamó la atención a los hinchas de River, Gallardo decidió que tampoco estén presentes dos de los futbolistas más cuestionados del plantel, ya que no vienen teniendo buenas actuaciones: TomásPochettinoy Leandro González Pirez.

Otra de las grandes ausencias que tendrá el choque en el José María Minella será la de Paulo Díaz, quien aún no superó la sinovitis en su cadera y deberá aguardar unos días más para ponerse a tono y poder volver a las canchas, ya que no tiene acción desde el partido por Copa Argentina frente a Barracas Central.