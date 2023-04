Contento por un triunfo que parecía no llegar, el DT del Millonario describió que la filosofía de los punteros tiene mucho que ver con el hincha. Sin embargo, no perdió la cautela: "Hay que mantener la humildad".

"El River de la gente": la particular frase que utilizó Demichelis para describir a su equipo

Pensando en lo que será el duelo por Copa Libertadores del próximo miércoles, partido que irá por Telefe, Martín Demichelis metió varios cambios para visitar a Newells y estuvo cerca de comenzar a sufrir la rotación. Sin embargo, en la última jugada, sus jugadores demostraron gran actitud para encarar el contragolpe final y se terminó quedando con los tres puntos.

Un triunfo que alegra plenamente al entrenador de River, a quién se lo vio desencajado en el festejo del gol que marcó Pablo Solari, ya que "dar un golpe acá nos fortalecía desde lo anímico". Por esto, sus cambios fueron para ganar el partido debido a que "con el partido equiparado, más chances íbamos a tener de ganar con los chicos de jerarquía que tenemos".

Una actitud que el Millonario demostró durante los últimos minutos del partido y que llevó al DT a realizar una particular comparación entre el juego de su equipo y la gente que sigue al club : "Este es el River de la gente, que no deja de llenar el Monumental, que no deja de apoyar”, soltó demostrando que siempre lo darán todo.

Sin embargo, pese al empujón que le dará al Millo este triunfazo en Rosario, Martín Demichelis sostuvo que el camino debe transitarse paso a paso: "Hay que mantener la humildad. Todavía no se ganó nada; da tranquilidad haber ganado los últimos partidos sin que nos convierta", comentó antes de aclarar que "no hay ningún campeón con 30 puntos".

Finalmente, haciendo referencia a la rotación del plantel para este partido, Martín Demichelis le agradeció al plantel "que se adaptan al cambio, no solo de sistemas sino de nombres" ya que entiende que "es difícil esperar" las oportunidades pero que "el grupo siempre responde desde lo humano".