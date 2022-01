Firmó en otro club argentino, pero confesó: "Estuve cerca de River"

River continúa con los tapones de punta en el mercado de pases. Tras cerrar los arribos de Tomás Pochettino, Leandro González Pirez, Emmanuel Mammanna y Juan Fernando Quintero, y con Esequiel Barco y Facundo Farías en la mira, el Millonario es uno de los protagonistas más importantes de esta ventana. Aunque un refuerzo no lo pudo cerrar en su momento y ahora se marchó a otro club argentino...

Tras poner la firma en otro equipo de la Liga Profesional, un volante que fue anhelo de Boca y el Millonario confesó que estuvo a un paso de llegar. "Estuve cerca de River", dijo y sorprendió a todos tras su paso por el extranjero.

Luego de ser presentado en Rosario Central, Walter Montoya aclaró la situación que lo llevó a ser el gran protagonista del verano 2017. "Estuve más cerca de jugar en River, hablé bastante con Gallardo, más que con Guillermo. Ya casi estaba definido. Después esperamos y terminé en Sevilla, creo que fue la mejor decisión, no me arrepiento", dijo el mediocampista ex Cruz Azul.

Por otra parte, Montoya recordó la recordada final de la Copa Argentina que Boca le ganó a Rosario Central con varios errores arbitrales: "Sigo pensando que nos robaron, debe ser porque era chico, pero todavía me acuerdo".