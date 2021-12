Marcelo Gallardo tiene claro que, si quiere volver a ser un contendiente a la Copa Libertadores en 2022, deberá reforzar a River con jugadores que hagan aún mayor la jerarquía del plantel campeón de la Liga Profesional. Más todavía, complemplando posibles bajas sensibles como pueden llegar a ser las de jugadores de la talla de Fabrizio Angileri o Julián Álvarez, claves en el funcionamiento del equipo millonario, sobre todo el "Araña".

Sin que todavía comience oficialmente el mercado, los de Núñez ya se movieron y abrocharon al primer refuerzo proveniente desde Estados Unidos: Tomás Pochettino, el volante ex Talleres surgido en Boca es el primer refuerzo de River tras la confirmación el pasado martes.

Con esta llegada, y mientras en el Millonario siguen esperando que se destrabe lo de Quintero en China y lo de Emanuel Mammana en Rusia, el Muñeco sigue explorando el mercado y el nombre que se asomó en las últimas horas como un jugador del interés del DT de River es un delantero que estuvo en el radar de Boca en el mercado de pases de julio, pero que no logró convencer para que pegue la vuelta desde Europa.

Nahuel Bustos es el hombre en cuestión. El cordobés del 23 años emigró de Talleres en 2020 al City Group por 7 millones de euros, y actualmente se encuentra en el Girona de la Segunda División de España, equipo que pertenece al grupo empresario dueño de su pase. Boca lo quiso cuando estaba en la "T" todavía, pero no se dio. El mercado pasado también estuvo en el radar pero nunca se concretaron las charlas por un posible arribo.

Según informó Hernán Castillo en el medio "Pasión Monumental", Bustos es el nuevo capricho de Gallardo y por eso los dirigentes del Millonario "buscarán la forma de cumplirle otro deseo al Muñeco". Actualmente no es titular en el equipo catalán y no juega mucho, por lo que no vería con malos ojos cambiar de rumbo. ¿Se dará?