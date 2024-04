Supo estar en la mira de Juan Román Riquelme para Boca y en la de Marcelo Gallardo para jugar en River, pero al final fue comprado por el City Group, aunque nunca tuvo la chance de ser dirigido por Pep Guardiola en Manchester City. Tras estar a préstamo por varios clubes, retornó a Talleres para volver a ser. Sin embargo, ahora, debe pensar en un nuevo destino futbolístico.

Nahuel Bustos dejará Talleres de Córdoba en el mes de julio. La noticia fue confirmada por el presidente de la institución, Andrés Fassi. No pudo consolidarse como el centrodelantero titular, ya que peleó el puesto con Federico Girotti y, pese a haber firmado contrato a mitad de 2023, se va por la puerta de atrás.

“Nahuel tomó la determinación hace más de dos meses y, en forma conjunta, de salir en el mes de julio. La decisión está tomada. No hay que olvidarse todo lo que Nahuel le dio al club. Se bajó el sueldo, volvió a Talleres“, explicó el máximo dirigente de la ‘T’ en Futbolémico.

Desde el entorno del jugador le aseguraron a BOLAVIP que desconocen la situación y alegan que el delantero de 25 años está enfocado en el partido ante Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores.

De ser pretendido por Boca y River, de pasar al City Group y ser parte de la Selección Argentina a este difícil presente

Las cualidades de Bustos impactaron rápido en el fútbol argentino. Llegó a Talleres con edad de 15 años y fue dando pasos agigantados hasta llegar al primer equipo, ya en Primera División, luego del ascenso desde el Torneo Federal y la Primera Nacional.

Se empieza a consolidar en el once titular del conjunto cordobés y llegó a ser uno de los goleadores de la Superliga Argentina, momento en que empieza a ser mirado de reojo por Juan Román Riquelme para jugar en Boca. Más adelante, Marcelo Gallardo lo pidió para River, pero sin éxito. Al final, a mitad de 2020, fue transferido al City Group, con primera parada en Girona.

En el medio de este buen momento, a principios de 2020, llegó a formar parte de la Selección Argentina Sub 23 que disputó el Preolímpico. Jugó tres partidos y marcó un gol. Sin embargo, no llegó a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio debido al inicio de la Pandemia de COVID-19 y, para 2021, su rendimiento no fue el mismo.

Como parte del grupo que lidera Manchester City, con buenas actuaciones, pudo haber jugado para el equipo de Pep Guardiola. Sin embargo, nunca llegó a hacerlo. Al final, tuvo un paso por Sao Paulo en calidad de cedido y terminó volviendo a Talleres.

A mitad de 2023, una vez terminado su vínculo con el City Group, firmó por dos años con Talleres para ser su centrodelantero titular. Con Javier Gandolfi tuvo un buen arranque, pero fue perdiendo terreno, algo similar a lo que le viene pasando actualmente con Walter Ribonetto donde su puesto lo pelea con el ex River, Federico Girotti.

¿Un guiño a Racing de Nahuel Bustos?

Con la noticia de la salida de Nahuel Bustos, trascendió una foto inédita del propio jugador vistiendo la camiseta de Racing, que llamó la atención. Si bien no hay ningún tipo de llamado desde Avellaneda para el jugador (por el momento), sí sorprende que trascienda esta imagen justo por estos momentos.

Restará saber cuál será el futuro profesional de Nahuel Bustos, un jugador con grandes condiciones para el ataque, buena pegada y capaz de desequilibrar por todo el frente de ataque. En Talleres, durante toda su carrera, jugó 88 partidos y marcó 28 goles.