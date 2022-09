No es el mejor momento futbolístico de River. Resulta extraño ver a un equipo de Marcelo Gallardo debilitado y sin poder de reacción, y mucho más que caiga dos veces consecutivas. Pero ahora, para levantar cabeza, el entrenador tendrá una dura prueba fuera del Monumental: el domingo visitará a San Lorenzo.

A pesar de que Gallardo sostuvo en conferencia de prensa que "no jugamos mal" y que "tuvimos errores que nos costaron muy caro", el director técnico de River sabe bien que hay futbolistas que están en un nivel muy bajo, por lo que no serán de la partida en el clásico del fin de semana.

El plantel del Millonario se entrenará por la tarde del jueves, y allí se comenzará a planificar el choque ante el Cuervo, donde en la cabeza del DT aparece la chance de que Bruno Zuculini ingrese por Enzo Pérez, pero que también haya una modificación en la línea defensiva: después de un flojísimo partido frente a Banfield, en el lateral izquierdo saldría Elías Gómez para dejarle su lugar a Milton Casco.

Si bien Gómez llegó para ser titular y hacer que los hinchas no extrañen a Fabrizio Angileri, sus rendimientos no han sido acorde a la elevada vara que dejó el Turco, quien emigró a Getafe. Y de manera constante, el ex Argentinos Juniors es repudiado por los fanáticos de River.