En el mundo River aún siguen muy dolidos por lo que fue la decisión de Marcelo Gallardo, quien no continuará en la institución y ahora los dirigentes deberán salir a buscar un nuevo entrenador.

Más allá de que Jorge Brito y Enzo Francescoli están trabajando en la contratación del reemplazante del Muñeco, aún quedan dos partidos pendientes: Rosario Central y Racing. Y para lo que será el último compromiso en el Monumental, que estará agotado, se confirmaron algunas sorpresas en la lista de convocados.

Si bien estaban confirmadas las ausencias de Milton Casco y Miguel Borja, ya que llegaron a la quinta amonestación y deberán purgar una jornada de suspensión, Gallardo le dio lugar a EmanuelMammanay también a Paulo Díaz, a pesar de que sufrían diversas molestias.

El entrenador de River, en la práctica del sábado, definirá si los dos defensores podrán estar presentes. Sucede que en la jornada del viernes no entrenaron a la par de sus compañeros, por lo que aún es una incertidumbre que puedan responder al 100% desde lo físico.

Respecto a las ausencias de Casco y Borja, aún no está definido el reemplazante del ex Newell's Old Boys: el Muñeco duda entre Elías Gómez y Héctor David Martínez. Mientras que por el colombiano se dará el ingreso de Lucas Beltrán.