Herrera, apenas se dio a conocer su pase a River: "Ya estuve en un grande, ahora me voy a otro"

River Plate está armándose un equipazo. El equipo de Marcelo Gallardo no para de sumar incorporaciones que vendrán a darle un refuerzo al actual campeón de la Liga Argentina. Todo esto, claro está, pensando en lo que será la Copa Libertadores de este año.

Emanuel Mammana, Leandro González Pírez, Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco, Elías Gómez y Tomás Pochettino fueron los primeros futbolistas en fichar por el Miillonario. El entrenador, además, le pidió a la dirigencia reforzar la banda derecha y su deseo no se hizo esperar.

Andrés Herrera, que destacó este último etapa en San Lorenzo, se hará mañana la revisión médica y pronto se sumará al conjunto de Núñez. Al salir del predio del club que lo formó, dejó sus primeras declaraciones como nuevo jugador de La Banda.

"Contento por este gran paso en mi carrera, pero a la vez triste por dejar mi casa. Fueron 7 años duros. Agradecido a San Lorenzo que me enseñó en inferiores, reserva y primera". Estuve tranquilo, más que nada ansioso porque estuve encerrado por el Covid. Me acostaba tarde, me levantaba temprano, era desesperante. Se pusieron de acuerdo ambas partes y se pudo dar, estoy contento", abrió.

Con respecto a sus expectativas, lanzó: "Hablé con los más grandes. (Cristian) Zapata, (Augusto) Batalla. De River espero un grupo fantástico, es lo que se habla. Voy a aportar mucho al equipo, vengo a sumar y a aprender desde el más chico al más grande. No hablé con (Marcelo) Gallardo. Ya estuve en un grande, ahora voy a otro. Voy a dar un gran paso en mi carrera". ¡Éxitos!