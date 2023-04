La pasión por el fútbol no tiene límites. El amor por los colores moviliza a todos los hinchas a lo largo y a lo ancho del mundo. El fútbol, se sabe, es una verdadera pasión de multitudes y, ahora, los hinchas argentinos podrán recopilar jugadas emocionantes, gambetas y goles de sus equipos favoritos.

Todo, en un mismo lugar: la plataforma UPLAND, uno de los metaversos de blockchain más grandes de la actualidad con más de 4 millones de descargas en todo el mundo.

En alianza con la startup de Silicon Valley (valuada en 300 millones de dólares), la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Liga de Fútbol Profesional (LPF) lanzaron este miércoles 19 de abril por primera vez una colección de NFT que incluye ilustraciones y videos de goles, jugadas especiales, escudos, banderas, momentos históricos y camisetas utilizadas por los jugadores de los clubes de Primera División de la Argentina.

De esta manera, se podrán comercializar los activos digitales futbolísticos, y formar parte de esta creciente comunidad de UPLAND, donde se realizan sorteos por entradas para ver al equipo de tus amores, camisetas firmadas, descuentos en tiendas oficiales, entre otros.

Anticipo:

La novedad fue anticipada como un spoiler para un numeroso público que asistió a Gamergy, uno de los mayores encuentros de la comunidad gaming de América Latina, realizado los días 7, 8 y 9 de abril, en Tecnópolis. Una acción que generó un notable interés entre los aficionados al fútbol y a los juegos digitales por igual.

En el evento, los visitantes pudieron comprobar en el stand de UPLAND cómo funcionan las reglas del mercado virtual de inmuebles y otras NFT’s creado por la startup y cómo se pueden desarrollar negocios en el entorno de Web3.

Los diversos coleccionables digitales del fútbol argentino podrán ser vendidos en la plataforma y así generar ganancias a partir de la venta, especialmente los activos valiosos, goles y jugadas más hermosas.

En cinco años, este mercado propio dentro de la comunidad mundial de la plataforma ha movido más de 10 millones de dólares en la compra y venta de terrenos virtuales y otros tipos de activos.

“Estamos contentos con la alianza con AFA y LPF, ya que estamos animando a los fanáticos argentinos a sumarse a esta nueva economía, la Web3. ¡Nada mejor que fortalecer la comunidad mediante incentivos en la mayor pasión nacional, el fútbol!”, explica el director general de UPLAND en la Argentina. Y añade: “Nuestra misión ahora es ajustar nuestra operación a la realidad de nuestro país y crear condiciones favorables para las personas y las empresas de Argentina experimenten el metaverso y entiendan cómo este ecosistema une entretenimiento y oportunidades de buenos negocios”.

Para el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, las tecnologías emergentes son un incentivo para que los clubes adopten una nueva cultura empresarial. “La Liga Profesional ya quería mejorar la experiencia de los aficionados, generar nuevos productos digitales y diversificar las fuentes de ganancias”, precisa Tapia. Y continúa: “La alianza comercial con Upland va en esa dirección y esperamos que la interacción entre clubes y aficionados sea provechosa para todos”.

Posible ventaja:

Además, la sucursal de UPLAND en Argentina realizará una promoción sin precedentes para el público argentino interesado en unirse a esta Web3. Al descargar y registrarse en la aplicación UPLAND, los nuevos usuarios argentinos obtendrán gratis el primer terreno virtual en el metaverso de Buenos Aires.

Los que quieran un poco más, podrán adquirir más propiedades en la capital virtual de Buenos Aires, que aún tiene cerca de 1000 lotes virtuales esperando al primer dueño, en seis de los barrios más conocidos de Ciudad: La Boca, Puerta Madero, Recoleta, Retiro, San Telmo y Núñez.

Gracias a la alianza con UPLAND, importantes entidades del mundo deportivo ya están operando en el metaverso. Es el caso de la famosa liga de fútbol americano NFL que utiliza la plataforma como su marketplace oficial y desde 2018 vende coleccionables digitales de sus 32 valiosas franquicias.

La Copa Mundial de Fútbol de la FIFA que, en Qatar, tuvo a la Argentina levantando su tercer título, vendió aproximadamente 1 millón de NFT desde noviembre pasado. Y el club portugués Porto ingresó a la plataforma en 2021 para interactuar y hacer negocios con sus fieles hinchas.

¿Qué es un NFT?

NFT, Non Fungible Token o Tokens no fungibles, en castellano, es un certificado digital de autenticidad que mediante la tecnología blockchain, la misma que se emplea en las criptomonedas (los tokens), se asocia a un único archivo digital. A partir de ahí, se loró construir una nueva forma de expresión (y negocio) digital.

Los NFTs o tokens no fungibles (Non Fungible Token en inglés) son representaciones inequívocas de activos, tanto digitales como físicos, en la red blockchain. Usan la misma tecnología que las criptomonedas, pero al contrario que estas, no se pueden dividir ni intercambiar entre sí, pero sí se pueden comprar y vender.

No fungible significa que algo es único y no se puede reemplazar. Por el contrario, el dinero físico y las criptomonedas son fungibles, lo que significa que pueden venderse o intercambiarse entre sí.