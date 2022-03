Una de las figuras que tuvo la fecha de los clásicos repasó su estadía el MIllonario tras llegar como un refuerzo top que nunca pudo asentarse: "Es una espina que me quedó".

Jugó poco y nada en el River de Gallardo y se lamenta: "Me hubiese gustado..."

Desde que Marcelo Gallardo asumió como entrenador de River, han pasado por el Millonario decenas de refuerzos que el entrenador buscó y quiso para darle un salto de calidad al plantel. Sin embargo, así como están los que triunfan, algunos de estos no lograron encontrar su mejor forma y debieron marcharse.

Siendo una de las grandes apuestas de la dirigencia que encabezaba D'Onofrio, el jugador que la rompió para su equipo durante la fecha de los clásicos repasó su estadía en el MIllonario y confesó que hay "una espina que me quedó" por no poder brindar lo que se esperaba de él. Una situación que igualmente no lo distrae de su objetivo: "Trato de mirar para adelante".

Pese a que nunca se ganó el cariño del hincha, Luciano Lollo, quien convirtió el gol de Banfield ante Lanús, declaró en Como te va que su mayor lamento es no haberle cumplido al DT: "Me hubiese gustado devolverle a Gallardo toda la confianza que depositó en mí en River dentro de una cancha", soltó el defensor.

Vale destacar que en el año 2016, River pagó 3.500.000 dólares por el 100% del pase del jugador que brillaba en Racing. Sin embargo, desde la gran cantidad de lesiones que tuvo en el MIllonario lo llevó a disputar solo 16 partidos en tres temporadas en el club antes de llegar al Taladro en junio del 2019.

Finalmente, Lollo aclaró que pese a jugar poco y no entrar en los planes de Gallardo "fue un placer haberlo tenido" ya que asegura que "aprendí un montón de cosas". Enseñanzas que hoy lo llevan a ser el capitán de un Banfield que pelea campeonatos mientras el defensor volvió a un gran nivel.