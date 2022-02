River logró enderezar su camino en la Copa de la Liga Profesional al vencer a Patronato por 4 a 1, gracias a una sobresaliente actuación de Julián Álvarez con un hattrick, más el aporte goleador de Juanfer Quintero de penal. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa una vez consumada la victoria y tocó varios temas en particular: el rendimiento del equipo, el mercado de pases, los lesionados y mucho más.

"Mejoramos respecto a Unión. Nos encontramos con un gol accidentado y eso no nos generó una confusión. Después de los 10 minutos, empezamos a tener buenas sensaciones. Sobre todo desde el sector derecho, con espacios y oportunidades para dar vuelta el resultado. Nos dio muchas posibilidades en el primer tiempo y redondeamos una buena media hora. Después no tuvimos mucho control, pero sí fuimos contundentes", analizó el entrenador del Millonario luego de la goleada en el Estadio Monumental.

Con la venta de Jorge Carrascal al CKSA de Moscú, la Liga le permitió incorporar hasta el próximo sábado y la Secretaría Técnica se puso en campaña para conseguir al delantero que tanto se estuvo buscando en Núñez. "La idea era que, si teníamos la posibilidad de incorporar saliendo un jugador, lo íbamos a hacer. Siempre fue la idea y tomamos contacto", explicó el Muñeco.

El objetivo estuvo en la Major League Soccer y, a pesar de las ofertas elevadas por parte de River, las negociaciones no llegaron a buen puerto y Gallardo expresó su decepción. "Estábamos ilusionados por (Valentín) Castellanos. No era fácil. No fue fácil. Gracias a la voluntad del jugador, que estuvo muy interesado, tuvimos ese inicio. De poder iniciar una gestión. Hay cuestiones desde lo económico que se complicaron", reveló el DT en conferencia de prensa.

Caído lo de Castellanos, el Muñeco habló sobre la postura que tomará el Millonario a pocas horas del cierre del mercado (sábado a las 20hs): "Había otras alternativas que no iban a ser fáciles con plazo para incorporar. Si no las hay, con lo que tenemos intentaremos estar bien hasta mitad de año. Hemos armado un buen plantel. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a hacer locuras. Si no aparece nada importante, que sea accesible, las negociaciones suelen ser complejas, va a ser difícil", sentenció.