La decisión de la boxeadora italiana Angela Carini de abandonar a tan solo 45 segundos del inicio de su pelea ante la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024 continúa alimentando una polémica mediática que ha trascendido al mundo del deporte e impactado de manera directa en los debates de género, inclusión y política que marcan la agenda actual.

La controversia se generó porque Khelif venía de fallar pruebas de género el año pasado, lo que le había valido su descalificación en una competencia organizada por la Asociación Internacional de Boxeo. Esto se debió a sus altos niveles de testosterona en sangre y la presencia de un cromosoma XY, que determina el sexo genético masculino, en su sistema. Sin embargo, el COI la admitió asegurando que “todos los atletas participantes en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 cumplen con las normas de elegibilidad y de inscripción de la competición, así como con todas las regulaciones médicas aplicables de acuerdo con las reglas de la Unidad de Boxeo de París 2024″.

Tras expresar su decepción en reiteradas ocasiones ante la prensa, habiéndole negado el saludo a su rival, la peleadora italiana dijo en diálogo con el medio italiano La Stampa que había tomado la decisión de abandonar el boxeo: “Cometí un error, salí del ring por ira, pero no hacia mi oponente. No hubo ninguna irregularidad. Con toda mi determinación y terquedad, no pude seguir adelante. Ahora digo adiós al boxeo”, señaló.

Aunque sus primeras declaraciones tras el abandono habían sido más duras hacia su contrincante, Carini se mostró más medida en sus palabras en el diálogo con el mencionado medio. “No soy nadie para juzgar. No soy nadie para tomar una decisión. Si esta chica está aquí debe haber una razón. Luché y subí al ring, como debía haber hecho. Nunca protesté. Nunca dije una palabra. Me adapto a las reglas, no decido”, señaló.

Angela Carini tras caer en los Juegos Olímpicos contra Imane Khelif.

La invitación de Jake Paul que podría cambiar la decisión de Carini

Una celebridad que se zambulló de lleno en la polémica que generó la pelea entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif fue Jake Paul, reconocido youtuber que hace años se lanzó al mundo del boxeo tanto como peleador como convirtiéndose en promotor de exitosas carteleras.

El estadounidense tomó partido por la peleadora eliminada, fue altamente despectivo en la referencia a su rival, todavía en competencia en los Juegos Olímpicos, y le ofreció a Carini ser parte de uno de sus próximos eventos como boxeadora paga.

“Para Angela Carini, aunque tus sueños no pudieron hacerse realidad hoy debido a las locas agendas que están en juego en nuestro mundo en este momento, me encantaría ofrecerte pelear en una cartelera de MVP, para mostrarle al mundo tus talentos en una justa plataforma y no contra un hombre“, escribió desde su cuenta de X.