Quizás encontremos en Robert Rojas la mejor noticia del miércoles en el Mundo River. Después de la fractura de tibia y peroné que sufrió el 6 de abril, el Sicario pudo somar minutos en la victoria de su equipo ante Colo-Colo. Un regreso que hasta vale como un refuerzo para Martín Demichelis.

Fueron 45 minutos los que pudo disputar el paraguayo, que ingresó en el entretiempo reemplazando a Herrera. Tras la victoria, el jugador pasó por los micrófonos y no ocultó su emoción: "Muy feliz, muy contento. Vamos a decirle que volví a debutar. Me sentí bastante cómodo, ahogado pero bien".

Sobre el golpe que sufrió en los primeros segundos tras su ingreso, Robert bromeó y hasta despertó una carcajada de Miguel Borja: "Me asusté. La primera pelota y ya me rompí la cabeza. Pensé que me rompí todo".

"Fue mucho el tiempo que estuve parado, fue duro. Fue la primera lesión grave que tuve en mi carrera. Gracias a Dios y a toda mi familia pude llevarla bien, tuve siempre mente fuerte", explicó -más emocionado- Rojas y agregó: "Pude compartir todo este tiempo con mi hijo, eso fue lo más lindo. Vamos a decir que fue el lado positivo de la lesión".