El glorioso ciclo de Marcelo Gallardo al mando de River, que ya lleva 8 años de duración, ha dejado algo más que títulos. Sus dirigidos se vieron notablemente potenciados y, como producto de su rendimiento, cumplieron su sueño de jugar tanto en Europa como en la Selección Argentina. Casos sobran en el actual plantel: Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Julián Álvarez, entre otros, visten o han vestido la banda roja durante los últimos años.

Sin embargo, en el elenco que dirige Lionel Scaloni también habitan futbolistas que, pese a no haber jugado en el Millonario, no ocultan su fanatismo por el club de Núñez. Así como sucede con Nicolás Otamendi, de reiterados guiños a River, Nicolás González volvió a hablar de su pasión por La Banda en un mano a mano exclusivo con Bolavip.

Haciendo referencia a su círculo familiar, la figura de la Fiorentina reveló que es un anhelo poder desembarcar en el Monumental en un futuro. "Sería muy lindo, porque si el día de mañana me toca vestir la camiseta de River y que me vea mi hermano, yo creo que se va a sentir muy orgulloso de mí porque es muy fanático. Sería cumplir ese sueño", le confesó el delantero a Bolavip.

Como sucede con varios hinchas que emigran al exterior, la diferencia horaria puede ser una dificultad para estar pendiente de los partidos del equipo de Marcelo Gallardo. Aún así, para Nico González no es impedimento. "Yo quiero que River siempre gane, pero como juego al fútbol lo vivo diferente. No me siento tan fanático como parece, pero lo sigo a River siempre y cuando tengo que entrenar temprano voy con cara de dormido", detalló.

Por último, el atacante de la Selección Argentina no se olvidó de sus raíces y reveló en qué club se quiere retirar cuando le ponga punto final a su carrera profesional. "Sigo tanto a River como a Argentinos Juniors, que es el club que me dio todo, que me formó como persona y como jugador. Si el día de mañana me toca retirarme, me gustaría que sea ahí", concluyó. Sentido de pertenencia.