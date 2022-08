Es cierto que el andar de River a lo largo de todo lo que va del año no ha sido el mejor. Y desde lo futbolístico, quizá, es el en que a Marcelo Gallardo se lo vio con muchísimas dudas, además de que tuvo varios contrapuntos a partir de las lesiones, y las salidas de Enzo Fernández y Julián Álvarez.

Más allá de que los dirigentes pudieron reforzar al plantel en puestos claves, Gallardo encontró una pieza clave para armar un rompecabezas que aún tiene diversas fichas por encajar, pero que sabe que, a la larga, le darán sus frutos. Y por haber dado en la tecla, el DT recibió un halago que nadie se esperaba.

Vistió la camiseta de Boca y fue un gran verdugo de River, pero se rindió ante los pies de Marcelo Gallardo

Al entrenador de River le está saliendo muy bien el hecho de haber pedido a Pablo Solari. El extremo que llegó desde Colo-Colo, y es muy querido en Chile, no impresionó a Alberto Acosta, porque conoce sus cualidades. Pero sí quedó sorprendido por la fácil, y rápida, adaptación que tuvo el nacido en San Luis.

"Este último partido lo estuvo poniendo por ese sector. Había jugado muy poco por la izquierda acá (en Chile) y rindió igual. En River me parece que Gallardo le va a dar esas herramientas en un equipo muy ambicioso", destacó el ex goleador de Boca y San Lorenzo en diálogo con TNT Sports. Y el Beto agregó: "Le costó muy poco. Gallardo los lleva bien a esos chicos, pero no si fue una obligación o qué, que lo metió de una y el pibe rindió".

Más allá de que Acosta se haya rendido ante los pies de Solari y el Muñeco, fue el propio entrenador de River quien se refirió al Pibe: "Es un joven que llega y rápidamente empieza a mostrar muy buenas sensaciones, un jugador que se va a potenciar y va a potenciar al equipo con su energía, cualidades y goles. Tiene deseo y ganas de aprender", aseveró en una de las últimas conferencias de prensa que brindó. Y los resultados están a la vista.