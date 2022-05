La noticia sobre Enzo Fernández que los hinchas de River no quieren escuchar: "Dijo que sí"

Las últimas horas de River fueron, sin dudas, convulsionadas. Ya de por sí la preparación para un partido que puede confirmar la clasificación a la próxima ronda de la CONMEBOL Libertadores es movido, y mucho más si nuevamente el COVID golpea la puerta, como ocurrió en Núñez. Es que a menos de dos días para el duelo ante Colo-Colo, se confirmó que Franco Armani, Javier Pinola y Tomás Pochettino dieron positivo de Coronavirus junto a dos colaboradores del cuerpo técnico millonario.

Y como si todo esto fuera poco, se confirmó el interés del Benfica por Enzo Fernández, pieza clave de este River 2022. El conjunto portugués se sumó así a Real Madrid y Manchester United como pretendiente del juvenil nacido en el partido bonaerense de San Martín y de hecho, fue quien puso primera para quedárselo, ya que en la tarde de martes se reunieron con él y su representante para intentar llegar a un acuerdo.

Nicolás Distasio había afirmado en las últimas horas que Enzo Fernández habría dicho en aquella reunión: "Yo ahora no me voy. Termino la Libertadores con River y me juego la chance de ir al Mundial aquí en la Argentina. Si quieren en diciembre vamos para adelante", aunque ahora la información que llegó desde Europa podría torcer el asunto.

El diario Récord de Portugal, uno de los más prestigiosos en el país luso en lo que a deportes respecta, tituló en su tapa de este jueves la noticia de que Enzo Fernández "le dijo que sí" a la oferta del Benfica y que el volante "está satisfecho con la oferta", claro está que hablando a nivel contractual. De hecho, se hizo oficial hace instantes que el director deportivo del conjunto de Lisboa estará en el Monumental viendo a Enzo Jr.

Ahora, lo que le queda hacer a los lusos es entablar negociaciones con River, quienes manifestaron que solamente lo dejarían ir por la cláusula de rescición de 20 millones de dólares. Benfica pretende negociar pero sin dejar de seducir al Millonario. Al tener el ok del jugador, las negociaciones serán más sencillas. ¿Tic tac?