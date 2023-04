La revelación de Demichelis sobre un jugador de River: "No está del todo feliz"

En River Plate todavía dura la emoción por la agónica victoria como visitante de Newell's Old Boys de Rosario para alejarse todavía más en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Sin embargo, el Millonario no tendrá mucho tiempo para descansar ya que el próximo miércoles, por la pantalla de TELEFE, se presentará por la Copa Libertadores de América.

+ ¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Será con el Estadio Monumental de Núñez como escenario y existirá la obligación de hacerse con los tres puntos frente a Sporting Cristal de Perú para así recuperar el terreno perdido generado por el tropiezo en el debut contra The Strongest. En medio de ese panorama, hay un jugador de River que no se encuentra del todo cómodo y feliz.

Después del mencionado triunfo sobre Newell's, Martín Demichelis, director técnico de River, se refirió a varias cuestiones. Entre ellas, el exdefensor habló sobre un futbolista del Millonario que no venía teniendo muchas oportunidades como titular y que este domingo no rindió de la mejor manera en el estadio marcelo Bielsa de Rosario. Hablamos de Miguel Borja.

"Los goleadores necesitan minutos y goles para alcanzar su máxima felicidad, es obvio y evidente que Borja no está del todo feliz. Acá no hay secretos, se tiene que seguir esforzando y la recompensa va a llegar. Hoy en un partido muy equilibrado nos costó tener cantidad de situaciones en el área", comenzó exteriorizando el técnico al respecto.

"Miguel en el área es letal, tiene una gran jerarquía y en el área no perdona. Hoy nos costó a nosotros acercarnos al área cantidades de veces, a su hábitat. No tengo dudas de que Miguel, que es un gran chico, no va a dejar de entrenarse. Tanto él como Salomón y Lucas nos van a dar goles importantes", completó en diálogo con 'TyC Sports'.