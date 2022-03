La igualdad ante Racing no solo le dejó un sabor amargo a todo el plantel de River, que no pudo treparse a la cima del campeonato. Marcelo Gallardo sabe que no podrá contar con Enzo Pérez por una distensión, pero también perderá a otro jugador importante para lo que se viene.

Ya en el duelo contra Newell's en Rosario había perdido a David Martínez, quien sufrió una distensión en el ligamento lateral de la rodilla izquierda, y recién podría reaparecer frente a Boca. De todas maneras, el cuerpo médico estará muy pendiente de la evolución del paraguayo, quien es fundamental en el armado del equipo.

Tras el cruce que tuvo con Enzo Copetti, Leandro González Pirez sufrió una molestia que le impidió poder continuar dentro del campo de juego. Incluso, lo complicó a la hora de marcar al delantero de la Academia, quien terminó logrando el descuento en el partido de anoche.

Según confirmó el cuerpo médico del Millonario, el ex Atlanta United sufrió un traumatismo en el glúteo, por lo que deberá trabajar de manera diferenciada en lo que resta de la semana para determinar si podrá decir presente ante San Lorenzo o se perderá el juego.

Claramente, la lesión de González Pirez es un gran dolor de cabeza para todo River, ya que viene sufriendo diversas ausencias desde el 2021, donde tuvo 26 futbolistas averiados. Y en lo que va del año, ya tuvo las bajas de Enzo Pérez, Agustín Palavecino, Robert Rojas, como así también a Paulo Díaz, quien se perdió el duelo ante Newell's por un cuadro gripal.