Mientras los hinchas ruegan porque Julián Álvarez no se vaya de River, una estrella mundial podría volver a jugar en Núñez.

Falta un mes para que culmine el año y la incertidumbre crece entre los hinchas de River, quienes esperan por una resolución en la novela por Marcelo Gallardo y su continuidad, como así también con lo pueda llegar a suceder con Julián Álvarez, quien sumó nuevos pretendientes.

Además, de cara a la caravana del 9 de diciembre, la estatua del Muñeco podría ausentarse por un problema ajeno a la construcción de la misma. Y, como si fuera poco, en el próximo mercado de pases una estrella mundial podría pegar la vuelta al Millonario. ¿Los dirigentes la buscarán para retener a Gallardo?

River ya no sabe cómo hacer para que se quede Julián Álvarez

Es la figurita que todos los equipos grandes de Europa quieren tener de cara al próximo año. Y después de que apareciera en los planes de Barcelona, Juventus, Inter, Real Madrid, Milan y Ajax, el Araña se metió en la carpeta de otros dos históricos.

Según informó el sitio Calciomercato, Julián Álvarez está en los planes de Manchester United y Manchester City. Si bien no hubo una oferta, los dos equipos ingleses se lo disputarán en el próximo mercado. ¿Será dirigido por Guardiola o compartirá el ataque con Cristiano Ronaldo?

¿Se van sin dejar dinero? Los 9 jugadores de River que se irían libres

A pesar de que, en este próximo mercado de pases, pueden marcharse por una venta, en la Comisión Directiva de River saben que tendrán un arduo trabajo con tres futbolistas que tienen contrato hasta mitad de 2022, mientras que los restantes tienen vínculo hasta fines del próximo año.

En el caso de Fabrizio Angileri, Benjamín Rollheiser y Paulo Díaz, el Millonario podría perderlos en junio del año que viene, ya que culminarán sus vínculos. Mientras que Bruno Zuculini, Julián Álvarez, Nicolás De la Cruz, Federico Girotti, Felipe Peña Biafore y Santiago Simón tienen estadía asegurada hasta diciembre.

Belgrano vuelve a la vida de River para quedarse con un pilar de Gallardo

En las últimas horas, desde Córdoba aseguraron que los dirigentes del Pirata ya tuvieron contacto con un pilar para Marcelo Gallardo, ya que quieren tenerlo en el próximo mercado de pases.

Sin lugar en River, pero siendo fundamental para el Muñeco dentro del vestuario, el futuro de Enrique Bologna podría estar en Belgrano. El contrato del arquero de 39 años caduca en diciembre próximo.

¿Por qué la estatua de Gallardo no estaría el 9 de diciembre?

A pesar de que el monumento que encabezó el candidato a presidente de River, Carlos Trillo, y la artista Mecha Saval llevó a cabo, estaría presente en el tercer aniversario de la obtención de la Copa Libertadores frente a Boca, podría ausentarse y cambiaría al fecha de presentación.

Por ahora, no recibieron el aval de la Comisión Directiva para colocar el ensamble final que sostendrá a la escultura de más de 7 metros de altura que homenajea a Gallardo. Por lo que, hasta que D'Onofrio no de el visto bueno para colocarla, quedará en stand by.

River podría sumar a una estrella mundial ¿y retiene al Muñeco?

De cara al próximo mercado de pases, Gallardo pidió futbolistas de extrema jerarquía para poder quedarse en la dirección técnica de River. Y ante la posible salida de Julián Álvarez, podría haber un trueque por una estrella.

Inter de Milán, uno de los tantos interesados en el Araña, estaría dispuesto a negociar con el Millonario por Alexis Sánchez, quien ya tuvo un paso por el club de Núñez, donde fue campeón. ¿Se dará?