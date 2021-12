La operación retorno que propuso la dirigencia de Jorge Brito se puso en marcha con Juan Fernando Quintero y ahora podría continuar con un pibe de la casa: Emanuel Mammana. El juvenil de River se fue en 2016 y ahora se desespera por su vuelta: "Rechace varias ofertas para volver", confesó esta mañana.

Al llegar a la Argentina para poder disfrutar de unos días de vacaciones y de las fiestas junto a su familia, el defensor del Sochi ruso ropa de más en el bolso: "Ojala pueda volver a River ahora", expresó apenas pisó el país con la idea de no irse y de arrancar la pretemporada en enero del 2022 bajo las órdenes del Muñeco.

Además, aseguró con la señal de TyC Sports que su intención está totalmente clara y que "no pensará dos veces" la posibilidad de ponerse la camiseta del Millonario ya que "de River no hay que irse nunca" . Una postura que invita a la dirigencia a darle el OK para poder desvincularse del Zenit de Rusia.

Vale destacar que si bien está a préstamo en Sochi, su pase pertenece al Zenit y el contrato que los une legalmente finalizará en junio del próximo año. Ante esto, el defensor ya comunicó en el club que no renovará bajo ninguna circunstancia con la esperanza de que lo liberen y vuelva como libre al Millo.

Finalmente, Emanuel Mammana declaró porque le gustaría volver al River de Gallardo: "Me gusta como juega este equipo", soltó sin dejar de aclarar que la cosa va más allá de lo deportivo ya que del club lo "seduce absolutamente todo".

En su paso por el club, Mammana disputó un total de 36 partidos en los cuales tuvo la dicha de convertir dos goles con apenas 20 años de edad y además estuvo en los planteles de la Sudamericana 2014, la Recopa Sudamericana 2015, la Libertadores 2015 y la Suruga Bank del mismo año. En Rusia, obtuvo dos ligas y dos copas nacionales con el Zenit.