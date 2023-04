Si con su plantel actual, rico en todas sus líneas, a River le está alcanzando para liderar con comodidad la Liga Profesional de Fútbol, con 6 puntos de ventaja sobre San Lorenzo que es su más inmediato perseguidor, poder cumplir el objetivo que se han marcado sus dirigentes para mediados de año podría dar como resultado la conformación de un equipo invencible del que sin dudas disfrutará Martín Demichelis.

Convencidos de que lograrán abrochar la clasificación a los octavos de final de una Copa Libertadores que disputadas dos jornadas de la fase de grupos los encuentra con una derrota y un triunfo como cosecha, en el Millonario apuestan a la llegada de tres refuerzos de máxima jerarquía para acrecentar sus chances de conquistar un nuevo título internacional.

Fue el periodista Nicolás Distasio quien adelantó en ESPN F12 los nombres de esos apuntados, por quienes las negociaciones no serán nada sencillas: "River apunta a un central. El sueño es Nicolás Otamendi. Me llegó de primerísima mano que el jugador ya decidió que su carrera tiene que tener un paso por River. El tema es saber si va a ser en junio o más adelante. Se le vence el contrato ahora. Francescoli fue claro, desde lo económico no se puede competir. pero él quiere darse el gusto", comenzó diciendo.

"Si Otamendi no se puede hacer ahora, Ramiro Funes Mori, que está en Cruz Azul, está muy cerca de venir. El perfil de central zurdo es algo que a River siempre le gustó", agregó el periodista. Con la aclaración, todo parece indicar que la llegada simultánea de los dos defensores no sería posible.

Ya en función de ataque, el nombre que otra vez está sonando en torno al equipo Millonario es el de Manuel Lanzini, del West Ham. "Queda libre en junio, con el pase en su poder. Yo creo que hay gestiones y si Lanzini quiere pegar la vuelta River no tiene ningún problema en hacer un esfuerzo económico", remarcó Distasio.