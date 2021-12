Una personalidad del fútbol argentino a la cual en Núñez no le tienen aprecio fue duro contra su entrenador por unos dicho que el propio Gallardo había tenido meses atrás.

No es querido en River y disparó contra Gallardo: "Hay mucho verso"

Los hinchas de River cerraron el año deportivo de la mejor manera, con la obtención de la Liga Profesional, el Trofeo de Campeones y la continuidad de Gallardo en el club por un año más. Todo esto, en cuestión de días.

Desglosando el año riverplatense, los hinchas del Millonario vivieron un año atípico pero lleno de triunfos, donde quizá no fueron protagonistas a nivel internacional pero que en el plano local arrasaron con todo. Casi ningún equipo pudo hacerle frente en el campeonato, sobre todo en el sprint final luego de quedar eliminados de la Copa Libertadores. Pero hubo otros clubes que sí lo hicieron, o que al menos le plantearon un partido parejo.

Uno de ellos fue Estudiantes, quienes comandados por Ricardo Zielinski le jugaron un partidazo a los de Gallardo y obtuvieron un empate 1 a 1 en La Plata cuando River venía de 8 victorias al hilo. El DT de la Banda se mostró bastante enojado con el planteo defensivo y áspero del "Ruso" en aquel encuentro, ya que post partido había declarado: "Sabíamos que juegan así y no hay por qué sorprenderse. Fue duro e intenso, con dos estilos opuestos. Estos partidos hay que saber jugarlos. Por momentos lo hicimos bien y por momentos, no".

Esta tarde, el entrenador del Pincha fue entrevistado por la radio Cielosports de La Plata (FM 103.5) y se acordó de esas declaraciones de Gallardo, por lo que decidió contraatacar en vivo: "Son etiquetas que se le ponen a los entrenadores, quizás alguno habla difícil o porque se hacen los líricos, pero nadie es lírico".

Luego, directamente disparó contra esos dicho del Muñeco: "Todos defienden con la misma cantidad de jugadores y todos atacan con los que pueden. Así que hay mucho verso en el fútbol argentino y a mí no me gusta estar en ese espacio".

Para cerrar, hizo una comparativa entre Gallardo y Gorosito, para englobar a los dos en una misma descripción, la cual también fue picante: "Se habló también en el clásico. Pipo dijo como que él iba a la Luna y todos nosotros no, como que íbamos a La Plata, como diciendo yo juego a un juego y los demás a otro. Gallardo exactamente lo mismo. Y no es así. Esto es algo muy simple: la clase de jugadores te define el sistema y la belleza del juego lo da lo individual, no lo colectivo". ¡Tremendo!