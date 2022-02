"No lo descarta": el jugador que analiza accionar legalmente contra River

River está enfocado en lo que viene y el panorama futbolístico es más que alentador. El Millonario hizo un mercado de pases magistral -incorporando 7 futbolistas y reteniendo a Julián Álvarez- y el nivel del equipo en el amistoso ante Platense ilusionó a todos los hinchas. Sin embargo, hay temas por resolver.

Mientras de un lado hubo negociaciones exitosas para traer a cada jugador pedido por Marcelo Gallardo, en paralelo hubo conversaciones con los que rodean a Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser. Todo terminó de la peor manera: no hubo acuerdo, no llegaron ofertas y no serán tenidos en cuenta por el Muñeco. Ahora hay más.

El agente del lateral izquierdo fue a Agremiados para tratar esta particular situación, ya que el club decidió no usarlo pese a que le queden seis meses de contrato y eso puede ser considerado como "destrato". La respuesta del gremio fue que River no está haciendo nada ilegal, ya que sigue entrenando con normalidad y es tratado como un profesional.

Pese a este pulgar abajo de Agremiados, Germán García Grova aseguró que Angileri "no descarta accionar contra el club". El panorama para el ex-Godoy Cruz es complicado, ya que si intención es irse libre y River intentó renovar su vínculo. "Cuando ya hay poca voluntad de negociar...", fue la contundente frase de Gallardo sobre el tema.