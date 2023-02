"No veo la hora": la frase de Dibu Martínez que enloqueció a todo River

El plantel de la Selección Argentina cuenta las horas para volver a juntarse por primera vez tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y, mientras se cierran los amistosos de la próxima fecha FIFA, la única certeza es que la Albiceleste hará su reaparición en la cancha de River a fines de marzo.

Panamá es el primer rival en el horizonte, a falta de confirmación oficial, y se espera concretar otro duelo amistoso para concluir con la mini-gira por Buenos Aires en el regreso de los campeones del mundo a casa. En ese contexto, una de las figuras del equipo de Scaloni ya palpitó la vuelta para el mes que viene.

Emiliano Martínez rompió el silencio en las últimas horas, hablando con ESPN, y manifestó su emoción por volver a jugar en Núñez. "No veo la hora de ir. Con eso hablamos con los chicos, de lo lindo que va a ser. Cada uno ya está esperando ansiosamente la lista. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso. No veo la hora de ir", expresó.

Es que la cancha de River ahora está renovada, con una capacidad para más de 83 mil personas. Cuando se confirmen los dos amistosos, la venta de entradas será absolutamente multitudinaria y no habrá hincha que no quiera estar allí. Dibu, con la experiencia de haber jugado en el Monumental, se imagina un marco único y cuenta los días para volver al país.