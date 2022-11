Otro histórico de River se postuló para acompañar a Demichelis: "Me encantaría formar parte"

Si bien la noticia no ha sido confirmada oficialmente por River, ni lo será hasta el 14 de noviembre, todo parece indicar que Martín Demichelis será el nuevo entrenador del Millonario y en la dirigencia tendrán que dar unos pasos atrás ya que quien se perfilaba como ayudante de campo ya no está disponible.

Pese a que su arribo al club era una posibilidad latente, el buen rendimiento de Talleres durante el interinato de Javier Gandolfi convenció a la dirigencia y el DT finalmente se quedará en Cordoba rechazando a River. De esta manera, en el Millonario deberían analizar variantes para saber quien acompaña a Demichelis mientras un histórico del club espera el llamado.

Aún preparándose para comenzar su carrera post retiro profesional, el que se postuló para acompañar a Martín Demichelis fue nada más y nada menos que Andrés D'Alessandro: "Me encantaría formar parte del cuerpo técnico de Demichelis", confesó el Cabezón en TyC Sports comentando que ya recibió varios llamados de sus amigos preguntando por esto.

Sin un trabajo dentro del fútbol tras su adiós en Nacional de Uruguay, D'Alessandro contó que se pondrá "muy contento si eligen a Demichelis" ya que mantiene una buena relación con el ex defensor: "Nos criamos juntos en el club, creo que puede llegar a ser el entrenador y todo indica que lo va a hacer. Se lo merece porque se preparó, estudio".

Con ganas de comenzar su carrera como entrenador o preparador en el cuerpo técnico de Martín Demichelis, el Cabezón igualmente no se vuelve loco y analiza que hará de su carrera en el futuro: "No tengo decidido que voy a hacer todavía. Estudio y me interiorizo. Pero para para ser mánager o técnico se necesita conocimiento y aprender"