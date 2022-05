Cuando uno llega a River sabe que, si hace las cosas bien, tiene muchas posibilidades de ir a la Selección Argentina. La historia lo marca y en la era Gallardo hay ejemplos de sobra. Sin ir más lejos, Julián Álvarez y Franco Armani son los únicos representantes del fútbol local en la Albiceleste.

Es por eso que no sorprende que un jugador del Millonario se ilusione con un llamado de Lionel Scaloni, aunque sí cuando se trata de uno que aún no está afianzado en el XI titular. Sin embargo, Emmanuel Mammana no dudó en expresar su deseo de regresar al plano internacional.

"La verdad que uno siempre sueña con jugar en la Selección. Tuve la suerte de estar y obviamente me encantaría volver", aseguró el hoy lateral derecho en TNT Sports y agregó: "Hoy estoy con la cabeza en River, tratando de volver a mi nivel. Esas son cosas que ojalá que se den, porque todo futbolista quiere estar. Dios quiera".

Mammana es uno de los dos futbolistas que debutaron en la Selección Mayor antes que en su club (el otro es Mascherano). El defensor lo hizo en 2014 bajo las órdenes de Alejandro Sabella, en un amistoso previo al Mundial 2014. Antes de eso tuvo pasos por la sub-15, sub-17 y sub-19. ¿Logrará volver a ser citado?