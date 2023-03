¿Qué pasó? La figura de River que no irá ni al banco contra Godoy Cruz

River vuelve al ruedo después de golear categóricamente a Racing de Córdoba en la Copa Argentina y hoy tendrá un duro reto en Núñez. Curiosamente, el Millonario no pudo vencer a Godoy Cruz en sus últimas tres visitas del Tomba al Monumental (un empate y dos derrotas) y buscará hacerlo por primera vez desde 2015.

Para afrontar el desafío de volver a ganarle al conjunto mendocino en casa luego de casi una década, Martín Demichelis le dio una gran noticia a los hinchas de La Banda pensando en la salud del plantel. Emanuel Mammana fue convocado por primera vez desde la fecha inicial del campeonato tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo y creció la expectativa de poder verlo en cancha otra vez, pero lamentablemente no será este domingo.

Es que, sorpresivamente, el defensor central no fue incluido ni siquiera para sentarse en el banco de los suplentes en vísperas al choque contra Godoy Cruz en el Monumental. Aún no se conocen los motivos, pero todo indica que podría tratarse de una cuestión física que no le permite estar al 100% para el compromiso de esta tarde.

Es por eso que Demichelis hoy dispuso una dupla central compuesta por Paulo Díaz y Leandro González Pirez, mientras que Jonatan Maidana y Robert Rojas aparecen como recambio en el banco en caso de que el DT los necesite. Una dura noticia teniendo en cuenta que Mammana había vuelvo a ser convocado tras varias semanas de ausencia.