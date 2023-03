Con un expendio que comenzará en este mismo martes, Sarmiento confirmó que venderá entradas para el partido con River del próximo domingo (21:10 Hrs) tras una reunión que mantuvo con APREVIDE en donde se pudieron definir los detalles de como será el arribo de los hinchas que quieran ver el partido.

Así como ocurrió durante el 2021 cuándo River se impuso por 2-1 en Junín, el público del Millonario podrá dar el presente en el estadio Eva Perón sin ningún tipo de restricciones ya que no se pedirá DNI en el ingresó y la venta de entradas será también para los no socios de la institución.

Por otro lado, estos 10 mil tickets que se venderán para cualquier persona que quiera asistir al estadio tendrán un precio que rondará entre los 10 mil pesos (populares generales) y 20 mil en la platea techada con un intermedio de 15 mil para la platea descubierta que tiene el Verde a disposición.

Vale destacar que, más allá de que no se pedirá DNI y se abrirá la venta a los no socios, quienes asistan al estadio tendrán como única obligación portar algo del club. Sin aclarar con mayor detalle, Sarmiento avisó que "toda persona que asista con vestimenta que no sea del Verde tendrá prohibido el ingreso y será notificada por la aplicación del derecho de admisión y ley del deporte".

Igualmente, aunque estas disposiciones diagramadas ya sean oficiales, es posible que se terminen modificando algunas cuestiones por la cantidad de hinchas de River que podrían asistir. Por ejemplo en 2021, tras confirmarse una gran cantidad de fanáticos del Millo, Sarmiento separó a la gente en dos tribunas distintas.