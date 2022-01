Antes de que finalizara el 2021, River ya tenía apalabrada la llegada de tres refuerzos que se terminaron oficializando días después: Tomás Pochettino, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez se incorporaron desde el inicio de la pretemporada bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Tiempo más tarde, el regreso de Juanfer Quintero se hizo realidad y el Millo sumó cuatro caras nuevas para darle un salto de calidad al plantel de cara al inicio del primer semestre del año.

Aún así, la Secretaría Técnica está lejos de retirarse del mercado y sigue en búsqueda de cubrir las necesidades que planteó el Muñeco. Una de ellas es el lateral izquierdo, debido a que Fabrizio Angileri aún no ha acordado con la dirigencia la renovación de su contrato y su salida del club es inminente. Por este motivo, La Banda anotó varios nombres en carpeta para reemplazar al "Turquito" y parece haber dado en el blanco.

La sorpresa del domingo fue el sorpresivo interés de River por Andrew Teuten, jugador uruguayo que milita en el Montevideo City Torque. El lateral, fánatico del Millonario, fue uno de los mejores jugadores del certamen nacional durante la última temporada y los hinchas dieron el OK para su llegada. No obstante, el oriental no fue el único apuntado ya que existe otro candidato en el fútbol argentino por el cual se pelearon varios clubes de la Liga.

Lo quiso Riquelme para Boca hace algunos meses, Independiente está yendo a fondo en este mercado para abrocharlo, pero, en estas horas, Elías Gómez está cerca de ponerse la camiseta de River luego de varios intentos frustrados en el pasado. El defensor de 27 años fue pretendido en junio por Marcelo Gallardo y Argentinos Juniors lo valoró en una cifra que en Núñez no podían pagar por aquel entonces. No obstante, el Bicho le pidió al Rojo en los últimos días una suma cercana a los 2 millones de dólares para hacerse del 80% de la ficha y La Banda hoy puede hacer un intento similar para arrebatarle un refuerzo al club de Avellaneda.