El hecho de participar en el River de Marcelo Gallardo es una experiencia que muy pocos jugadores querrían perderse. Sobre todo para aquellos que pudieron estar dentro del plantel pero que por varios motivos debieron marcharse hacia nuevos rumbos en búsqueda de algunos minutos que permitan mantener la forma.

Con poca participación durante lo que fue el 2021, uno de los jugadores que llegó en enero del año pasado debió dar un paso al costado luego de que Marcelo Gallardo le comunicará que no sería tenido en cuenta. De esta manera, el jugador aceptó salir a préstamo aunque no fue nada fácil.

Con apenas 15 partidos disputados en toda la temporada, de los cuales solo fue titular en 5, el delantero Agustín Fontana habló de su salida de River: "Me costó mucho tomar la decisión de irme de River", comentó sobre su paso a préstamo a Defensa y Justicia, donde ya marcó goles en amistosos.

Pese a que no convirtió en el Millonario, el delantero que llegó de Banfield en enero del 2021 contó en Como Te Va que fue una decisión difícil ya que "me había adaptado al grupo y estaba contento" pero que necesita ganar minutos y pensó que este "era el momento porque necesitaba jugar y volver a ser el que era".

Finalmente, y pese a no tener lugar en su idea táctica, Fontana agradeció a Marcelo Gallardo: “Siempre me potenció, me exigió ser competitivo, me motivó. Siento que me corrigió mucho", soltó sobre el DT del Millonario. Además, también se deshizo de elogios para Ponzio por el trato y la ayuda para adaptarse al plantel.