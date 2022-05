En la previa al choque de River ante Colo-Colo por la quinta fecha de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores, el "mundo" del Millonario se vio sacudido por una reunión que preocupó a los hinchas: Enzo Fernández tuvo su primer contacto con los dirigentes del Benfica, que aterrizaron en Argentina con el objetivo de convencer al jugador para que abandone el club.

No es ninguna novedad decir que el volante está en la mira de los gigantes del fútbol europeo. Sin ir más lejos, Mundo Deportivo afirmó que el Real Madrid intensificará gestiones para hacerse de los servicios del futbolista de La Banda pero está claro que tendrá competencia de aquí a los próximos mercados de pases.

Nicolás Distasio entregó más precisiones de lo ocurrido ayer en Costanera entre el mediocampista y el club portugués. "Reunión importante en un restaurante muy conocido. Benfica viene por el jugador y ya se juntó con el futbolista. Hay un interés entre ambas partes", confirmó el periodista en ESPN F10 para informar, de alguna manera, el acuerdo verbal que tendría Enzo con el "Glorioso".

No obstante, Distasio le llevó tranquilidad a los hinchas de River tras dar a conocer la contundente respuesta de Fernández al interés del equipo portugués. "El jugador dijo: 'Yo ahora no me voy. Termino la Libertadores con River y me juego la chance de ir al Mundial aquí en la Argentina. Si quieren en diciembre vamos para adelante", habría afirmado el volante en una nueva muestra de compromiso y sentido de pertenencia.

Aún así, existe un método imposible de esquivar si es que el Benfica lo decide: la cláusula de rescisión en el contrato. Si desde Europa abonan los 20 millones de euros, Enzo quedará en libertad de acción para firmar con el elenco dos veces campeón de la Champions. "Por ahora el Benfica no quiere pagar la cláusula", afirmó Distasio. Sin embargo, la situación puede cambiar de un día para otro. A estar atentos.