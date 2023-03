River goleó a Racing de Córdoba en la Copa Argentina, no tuvo complicaciones y se clasificó a la siguiente ronda del certamen donde tendrá que esperar por el ganador de Talleres o Chacarita.

Una vez que culminó el partido, donde hubo algunos rendimientos sobresalientes, el entrenador del Millonario, Martín Demichelis, se presentó en conferencia de prensa para analizar lo que fueron los 90 minutos en Santiago del Estero.

Para este encuentro, Demichelis modificó el esquema y complementó a Miguel Borja con Lucas Beltrán para conformar la dupla de ataque. Y ambos rindieron, ya que marcaron los primeros goles del partido, mientras que Leandro González Pirez liquidó el pleito.

En relación a lo que fue la presentación individual de Beltrán, quien no inició como titular en el ciclo del ex DT de Bayern Múnich, explicó que "arrancamos jugando con dos extremos y un solo 9, pero no era que no veía cosas de Lucas. Siempre lo nombré en la competencia mediática que se formó con el arribo de Salomón Rondón y la presencia de Borja".



Además, el técnico de River destacó que Beltrán sufrió algunos bajones, los cuales le impidieron poder ganarse un lugar desde el minuto cero: "Hay momentos de la temporada donde el jugador está emocional, física y técnicamente mejor que otro, Lucas está con muchísima confianza, nunca se bajó de la pelea, nos está dando mucho y por eso hoy fue desde el arranque, y ante Lanús entró antes que Miguel. A veces, los rendimientos de los jugadores van definiendo el armado del equipo", completó para elogiar a quien revirtió su situación y se transformó en una pieza muy importante dentro del grupo.