El presidente de River fue crítico y el director nacional de árbitros le contestó. "No comparto lo que dijo", soltó.

"Nunca es clara la metodología, nunca es claro por qué a veces para al árbitro y a veces no. Tampoco cuándo paran por descanso. O cuando piden perdón porque alguno se equivoca y cuándo no. Eso estaría bueno que todo eso esté claro para que estemos todos tranquilos de que se equivocaron y no hay otra cosa más", fue una de las tantas frases que Jorge Brito, presidente de River, le dedicó al arbitraje en la jornada de ayer.

Pasaron solo un par de horas para que Federico Beligoy saliera a responderle en ESPN. "No comparto mucho de lo que dice", soltó el director nacional del arbitraje, que se mostró molesto por la "incompatibilidad de cargos (es secretario general de la Asociación Argentina de Árbitros)" expuesta por el presidente del Millonario: "Un árbitro en actividad puede ser secretario general. Acá hay un desconocimiento amplio del estatuto. Vamos a estar siempre para defender a los afiliados".

Yendo a lo deportivo, Beligoy fue claro: "Estos mismos árbitros que dirigen ahora dirigieron el año pasado, y el año pasado River fue tres veces campeón (Supercopa, LPF y Trofeo de Campeones). Y no sacamos de la galera 20 árbitros nuevos. Son los del proceso de renovación y los que están instalado con mayor jerarquía. El año pasado mereció ganar tres torneos River y los ganó en buena ley. Nadie les regaló ni les quitó nada".

"Más allá del respeto que le tengo el respeto al presidente de River y a su técnico, no hay ningún encono en contra de absolutamente nadie", dijo el director nacional del arbitraje para cerrar el tema.