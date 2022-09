Si bien no tiene un lugar dentro del once ideal de Marcelo Gallardo debido al gran momento que atraviesa Emanuel Mammana desde hace un tiempo, Jonatan Maidana no deja de ser una pieza fundamental del plantel del Millonario y este domingo esperará su turno para seguir escribiendo la historia.

Teniendo en cuenta que es el jugador con más tiempo dentro de River del equipo actual, Maidana ha pasado por todas las emociones que tuvo el Millonario dentro de la última década. Una carrera que lo llevó a verse las caras con Boca, institución de la cual surgió, en reiteradas ocasiones.

Fueron tantos los partidos en los que defendió la banda ante el eterno rival que si Maidana termina ingresando en el Superclásico de este domingo se convertirá en el jugador con más Superclásicos disputados en la era Gallardo alcanzando la marca de 18 partidos frente al Xeneize.

De esta manera, en caso que Gallardo disponga el ingreso del ganador de 14 títulos en el Millonario (entre ellos la Libertadores 2015 y 2018), Maidana estará superando a Leonardo Ponzio demostrando una vez más la importancia que tiene su apellido en la historia de River.

El último Superclásico de Jonatan Maidana con River

Sin presencia durante el último Superclásico disputado en el Monumental, la presentación más reciente de Maidana ante Boca se remonta al partido disputado en la Bombonera durante mayo del 2021 en donde River debió jugar con varios juveniles por los casos de COVID sufridos. Dicho encuentro terminó con el Xeneize ganando por penales.