El mercado de pases de River no para y no necesariamente está saliendo tal cual querrían en el club de Núñez. Es que para el Millonario, la prioridad era concretar el arribo de un delantero para convertirlo en el reemplazante de Julián Álvarez, pero aún no han pasado más que reveses entre las complicaciones en el pase de Miguel Borja, Diego Valoyes, Luis Suárez, Matías Arezo y Valentín Castellanos, mientras que únicamente concretaron el regreso prematuro de Lucas Beltrán en esta posición.

En el mediocampo, la situación es distinta ya que se confirmó la venta de Enzo Fernández al Benfica portugués a cambio de 18 millones de euros por el 75% del pase y con la certeza en River de que se quedará en el club hasta diciembre cedido. Y como si esto fuera poco, se concretó el arribo de Rodrigo Aliendro, una de las piezas más codiciadas del mercado argentino y que finalmente será jugador de River llegando desde Colón en condición de libre.

Además, una vez anunciada la venta de Enzo Jr, de manera sorpresiva se confirmó una nueva salida en esta posición, ya que el periodista Germán García Grova informó en su cuenta de Twitter que Cristian Ferreira se irá de River rumbo a Newell's a modo de préstamo por un año con opción de compra.

El volante de 22 años no estuvo siendo tenido en cuenta por Marcelo Gallardo desde su regreso como cedido desde Colón salvo en dos oportunidades en las que ingresó desde el banco de suplentes ante Atlético Tucumán y contra Platense, donde estuvo entre los titulares, y es por eso que se irá a Rosario a sumar minutos en el equipo dirigido por Javier Sanguinetti, el cual marcha puntero del campeonato.

Con 70 partidos disputados en su carrera, donde convirtió 9 goles y dio 6 asistencias, Ferreira llegará a la Lepra para convertirse en el segundo refuerzo de Newell's, así como también la cuarta baja oficial de River detrás de los jugadores libres Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, y Julián Álvarez, quien se marchará al Manchester City tras el arreglo de enero por la compra de su pase. Enzo Fernández se irá en diciembre, pero su salida también fue arreglada antes de la de Ferreira.